Meteoroloji'den uyarı!

Meteoroloji 4 Nisan Perşembe günü için hava durumu hakkında uyarılarda bulundu.

Meteoroloji:

"4 Nisan 2024 Perşembe Çığ Tehlikesi ve Kar Erimesine Dikkat!

Hava Sıcaklığı: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor." şeklinde açıklamlarda bulundu.