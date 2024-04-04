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Meteoroloji'den uyarı!

4 Nisan Perşembe günü için meteorolojiden uyarı geldi.

Meteoroloji'den uyarı!
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Meteoroloji 4 Nisan Perşembe günü için hava durumu hakkında uyarılarda bulundu.

Meteoroloji:

"4 Nisan 2024 Perşembe Çığ Tehlikesi ve Kar Erimesine Dikkat!

Hava Sıcaklığı: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor." şeklinde açıklamlarda bulundu.

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04 Nis 2024 - 13:46 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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