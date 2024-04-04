Yaşar, mazbatasını aldı

Yenimahalle’de oyların yüzde 59,16’sını alarak rakiplerine açık ara fark atan Yaşar, coşkulu kalabalığın alkışları arasında eşi Azize Yaşar ile birlikte mazbatasını Yenimahalle 1’inci İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nejat Özkan’ın elinden aldı.

Benim sevdam Yenimahalle

Konuşmasında Yenimahalle’de kimseyi ayrıştırmadan hizmet etmeye devam edeceğini söyleyen Başkan Yaşar, “Yenimahalle Cumhuriyetin İlçesi, Cumhuriyetin İlçelerine yaraşır güzel bir yerel seçimi daha bitirmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah bu sonuçlar Yenimahalle’nin geleceği için hayırlı olur. Elbette seçimin kazananı da olacak kaybedeni de olacak. Ama ülke hepimizin ülkesi; oy verenlerinde oy vermeyenlerinde. 15 senedir nasıl görev yaptıysak bundan sonra da aynı şekilde Yenimahalle halkının belediyesi olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Benim sevdam Yenimahalle. Bana dördüncü kez bu görevi layık gören tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yenimahalle halkının iradesini başkanımıza teslim ettik. Konuşmanın ardından Yenimahalle 1’inci İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nejat Özkan ve Yenimahalle İlçe Seçim Kurulu Müdürü Pınar Yılmaz, Başkan Yaşar’a çiçek takdim etti. Özkan, “Yenimahalle halkının iradesini başkanımıza teslim ettik. Başkanımıza, çalışma arkadaşlarına ve tüm Yenimahalle’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Yaşar da Özkan ve Yılmaz’a çiçek vererek teşekkürlerini sundu. Törende Yenimahalle Belediyesi meclis üyelerine de mazbataları teslim edildi.