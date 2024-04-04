- Spor

Süper Kupa maçını yönetecek

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Süper Kupa maçını yönetecek mask

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.

# ile, ISE, Türkiye, arasında

04 Nis 2024 - 13:31 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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