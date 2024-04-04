Rusya, Harkiv’i vurdu

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, Harkiv’de düzenlenen İHA saldırısında 3 kurtarma görevlisi ve bir sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yerel saatle 01.00’de düzenlenen saldırının ardından acil servis ekipleri, isabet alan bölgede kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yerleşim yerine intikal etti. Faaliyetlere başlayan ekipler, çalıştıkları sırada diğer saldırıların hedefi oldu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, kurtarma ekiplerinin isabet alan binanın üçüncü katında sıkışan 67 yaşındaki bir adamı kurtarmaya çalıştığı sırada diğer saldırıya yakalandıklarını belirtti.

BABASINI KAYBEDEN KURTARMA GÖREVLİSİNİN GÖZYAŞLARI

Servis, saldırıda hayatını kaybeden görevli Vladislav Loginov’un oğlu Volodimir Loginov’un olay yerinde haberi aldıktan sonra yaşadığı acıyı da paylaştı. Servisten yapılan açıklamada, “Vladislav ve Volodimir sadece birkaç ev ötede, yan yana çalışıyorlardı. Patlama meydana geldiğinde Volodimir, patlamanın büyük olasılıkla babasının bulunduğu yere isabet ettiğini hemen fark etti. Babasının kanlı bedenini gördüğünde yaşadığı duyguları tahmin etmek zor. Ailesi, meslektaşları ve arkadaşları için büyük bir keder” denildi.