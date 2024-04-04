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Hurdacılar Sitesi'ndeki yangında gelişme

Ankara'da dün Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Hurdacılar Sitesi'ndeki yangında gelişme mask
Hurdacılar Sitesi'ndeki yangında gelişme
Hurdacılar Sitesi'ndeki yangında gelişme
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangınla ilgili araştırma yapıldı. Araştırmalar sonucunda yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E. ile birlikte diğer şüpheliler A.E.İ., F.E.A., A.E.İ. ve M.E.İ. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi.

# ile, devam, Cumhuriyet, Ankara, sanayi sitesi

04 Nis 2024 - 12:30 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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