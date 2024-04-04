Hurdacılar Sitesi'ndeki yangında gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangınla ilgili araştırma yapıldı. Araştırmalar sonucunda yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E. ile birlikte diğer şüpheliler A.E.İ., F.E.A., A.E.İ. ve M.E.İ. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.