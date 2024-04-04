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Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 27'nci yıl dönümünde partisinin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.

Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti mask
Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti
Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti
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MHP Lideri Devlet Bahçeli ve beraberindeki partililer, ölümünün 27'nci yılında Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua eden Bahçeli, daha sonra Türkeş'in kabrine, kırmızı beyaz karanfiller bıraktı ve bakır ibrikle su döktü.

# etti, daha, sonra, Devlet

04 Nis 2024 - 12:19 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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