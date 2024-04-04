Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti

MHP Lideri Devlet Bahçeli ve beraberindeki partililer, ölümünün 27'nci yılında Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua eden Bahçeli, daha sonra Türkeş'in kabrine, kırmızı beyaz karanfiller bıraktı ve bakır ibrikle su döktü.