Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti

MHP Lideri Devlet Bahçeli ve beraberindeki partililer, ölümünün 27'nci yılında Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua eden Bahçeli, daha sonra Türkeş'in kabrine, kırmızı beyaz karanfiller bıraktı ve bakır ibrikle su döktü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.