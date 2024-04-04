"Depremde 9 kişi öldü, 1038 kişi yaralandı"

Tayvan Ulusal İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, “Hualien’de 3 Nisan günü saat 07.58'de 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İtfaiye Departmanı ve tüm ilçe ve şehirler, Hualien bölgesini desteklemek ve etkilenenleri kurtarmak için tüm çabaları yürütmek üzere derhal 42 afet yardım aracı, 220 kişi, 12 arama ve kurtarma köpeği gönderdi. Yaşanan felakette 9 kişi hayatını kaybetti, 1038 kişi yaralandı, 93 kişi kurtarılmayı bekliyor ve 52 kişi kayıp. Gelecekte hala bir deprem olasılığı bulunmaktadır. Lütfen her zaman tetikte olun, artçı sarsıntılara dikkat edin. Depremden sonra, dağ yollarında kaya düşmesi muhtemeldir. Gerekli değilse, lütfen dağ yollarından geçiş yapmayın” denildi.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Tayvan Başbakanı Chen Chien-Jen, deprem sonrası Hualien bölgesinin ‘afet bölgesi’ ilan edildiğini açıkladı. Chien-Jen, “Afet yardımı, su, elektrik, ulaşım, internet ve diğer çalışmalara ek olarak, tüm bakanlıklar afet sonrası toparlanmaya da aktif olarak yardımcı olacaktır. Hualien, afet bölgesi olarak ilan edilmiştir” dedi.