Otogarlarda bayram öncesi hareketlilik başladı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik başladı. Türkiye Otobüsler Federasyonu yönetim kurulu üyesi Musa Çaktır, "Bayram biletleri için ayın dördünden sonra bir yoğunluk başladı. Araçlarımızda doluluk oranları şu an yüzde 90 civarında. Ek servisler için hazırlıklar yapıyoruz" dedi. Bilet alacaklara uyarıda da bulunan Çaktır, "Bayram öncesi bilet alırken merdiven altı satışlara dikkat etsinler. Bilet acentesi olmayan yerlerden de bilet almasınlar. Bilet alırken normal, belgeli acentelerimizden bilet aldıklarında herhangi bir sorun yaşamayacaklardır" diye konuştu.

Tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, otogarda yoğunluk oluşturmaya başlarken, yetkililer asıl yoğunluğun Cuma gününden itibaren başlayacağını belirtti. Otobüs doluluk oranları şimdiden yüzde 90-95 civarına yükselirken, otobüs bilet fiyatlarının bayram öncesinde bölgeden bölgeye göre değiştiği de aktarıldı. Otobüs firması yetkilileri de bayram yolculuğu yapacak olan vatandaşları merdiven altı bilet satışlarına karşı uyardı.

"VATANDAŞLARIMIZ OTOBÜS BİLETİ ALIRKEN MERDİVEN ALTI SATIŞLARA DİKKAT ETSİN"

Vatandaşları sahte bilet konusunda uyaran Türkiye Otobüsler Federasyonu yönetim kurulu üyesi Musa Çaktır, "Bayram biletleri için ayın dördünden sonra bir yoğunluk başladı. Arabalarımızın doluluk oranları şu an yüzde 90 civarında. Ek servisler için hazırlıklar yapıyoruz. Tatil uzun olunca tabii ek servis ihtiyaçları doğdu. Ek servis oranları da orta düzeyde ilerliyor. Bayram tatili için şu an kısa yolculuklar daha fazla tercih ediliyor. Tatil yörelerinde baya bir yoğunluk var. Akrabalarını görmek isteyenler de uzun yolculukları tercih ediyor. Fiyatlarımız için ise herkes sanırım psikolojik olarak, bizim bilet fiyatlarına bayram üzeri zam yaptığımızı zannediyor ama biz kışın devletin belirlediği fiyatın bile yüzde 30 aşağısında satıyoruz biletleri. Sezonda, doluluk oranlarını yakaladığımız zaman normal fiyatlarımıza dönüyoruz. Şu anda herhangi bir zammımız yok, fiyatlarımız makul. Mesela buradan Adana'ya bin kilometre yol için bilet fiyatı 800 lira, Mardin diyelim bin beş yüz kilometre yol için ise bilet fiyatı bin 500 lira civarında. Seçim yoğunluğu farklıydı, bayram yoğunluğu farklı oluyor. İnsanlar oy kullanmaya gittiler, birçoğu orada kaldı. Ama o farklı bir yolculuktu. Seçimden sonra iki gün biraz yavaşladı işler ama ayın üçünden, dördünden sonra araçlarımız dolu. Bayram yoğunluğu ayın dördünde başlar, dokuzunda biter. Vatandaşımız dediğim gibi psikolojik olarak bu dönemler öncesinde zam yaptığımızı düşünüyor ama durum öyle değil. Ekonomik yapının düzeni belli, bu durum içerisinde çok fazla para kazanma derdinde de değiliz. Biz insanları bir yerden bir yere taşıyalım, bizim amacımız o. Vatandaşlarımızı da bir konuda uyarmak istiyorum. Bayram öncesi bilet alırken merdiven altı satışlara dikkat etsinler. Bilet acentesi olmayan yerlerden de bilet almasınlar. Bilet alırken normal, belgeli acentelerimizden bilet aldıklarında herhangi bir sorun yaşamayacaklardır. Merdiven altı satışlarda sıkıntı yaşarlar, buna dikkat etsinler" dedi.

"EN UCUZ BİLET 150 LİRA, EN PAHALI BİLET BİN 600 LİRA"

Bayram öncesi bilet satışlarının hızla devam ettiğini kaydeden otobüs firması yetkilisi Alaattin Çendek, "Seçim yeni bitti. Ayın 2'si,3'ü kimse olmaz. Ayın 4-5'i gibi yoğunluk başlar. Bayram süreci için şu an ayın 10'una kadar araçların doluluk oranı yüzde 95. Şu an bilet satışları harıl harıl devam ediyor. Seçim için ve bayram için belirlenen bilet fiyatları aynı. Örnek verecek olursak fiyatlar bölge bölge değişiyor. Ankara fiyatı ayrı, İzmir fiyatı ayrıdır. Ulaştırma Bakanlığı'nın vermiş olduğu fiyatın dışına hiçbir otobüs firması çıkamaz. Şu an en ucuz bilet Çorlu için 150 lira, en pahalı bilet bin 600 lira. Bu bayram yoğunluğunda vatandaşlarımızın çoğu biletleri gelip buradan alıyor. Vatandaşlarımızı biletleri konusunda uyaralım. Biletlerini güvenilir şirketlerden temin etmelerini istiyoruz. Bu bayram yoğunluğu ayın 9'una kadar devam edecek. 9'undan sonra oraya iner, orada 3 gün kalır yoğunluk, sonrasında da Anadolu'dan tekrar İstanbul'a gelir" dedi.

"DOĞU BÖLGELERİ İÇİN YOĞUNLUK ŞİMDİDEN VAR, EK SEFERLER BAŞLADI"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine talebin daha yoğun olduğunu belirten otobüs şoförü Emrah Avgın, "Bayram yoğunluğu henüz başlamadı. Yoğunluk asıl Cuma gününden sonra başlayacak. Yolcu kapasitemiz şu an için düşük ama ayın dördü ve beşinden sonra yani Cuma gününden sonra araçlarımızın hepsi doludur. Seçimle birlikte biraz yoğunluk oluştu. Bayram yoğunluğu ise Cuma günü tatilin başlamasıyla başlayacak. Şu anda Doğu Bölgesi arabaları daha dolu, biz Ege-Akdeniz Bölgesi arabası olduğumuz için şu anda bizde fazla bir yoğunluk yok. Bilet fiyatları şu an belirlenen fiyatın çok altında kesiliyor. Şu anda bizim en ucuz biletimiz Antalya bileti; 400-500 lira civarında kesiliyor. Akdeniz Bölgesi için en pahalı bilet ise 1000-1100 lira civarında kesiliyor. Doğu Bölgesi için biletler daha yüksek kesiliyor. Yoğunluk bittikten sonra bu fiyatlar normalin de altına düşecek. Çünkü yakıtlarımız yüksek, yevmiyelerimiz yüksek olduğundan dolayı biletler şu anda yüksek fiyattan kesiliyor. Bu fiyatlar da bayramda değişecek mecbur, bayramda da yüzde 10-20 oranında üzerine eklenir. Cuma gününden sonra talepler artacaktır. Biz Ege-Akdeniz tatil bölgeleri için çalıştığımız için asıl yoğunluğumuz bir iki ay sonra başlayacak. Doğu bölgeleri için yoğunluk şimdiden var, ek seferler başladı. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Kaptan arkadaşlarımız da bu yoğun dönemde yorgun olarak yola çıkmasınlar. Yolcularımız da emniyet kemeri takma zorunluluklarını unutmasınlar. Bu kurallara uyarlarsa seviniriz" ifadelerini kullandı.