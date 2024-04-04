- Asayiş

Evine giderken, yaşamını yitirdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde 31 Mart'ta Belediye Başkanı seçilen CHP'li Erol Demirhan, mazbata ve devir teslim töreninin ardından eve dönüşte otomobiliyle kaza yaptı. Yol kenarındaki kayalıklara çarpan Demirhan, kazayı yara almadan atlattı.

Evine giderken, yaşamını yitirdi mask
Evine giderken, yaşamını yitirdi
Evine giderken, yaşamını yitirdi
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Antalya, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kaş Belediye Başkanı seçilen CHP'li Erol Demirhan, dün öğle saatlerinde yapılan mazbata ve ardından düzenlenen devir teslim töreniyle görevine resmen başladı. Törenlerden sonra kendi otomobiliyle eve dönen Demirhan, Kalkan-Ova kara yolunda aracın kontrolünü kaybetti. Demirhan'ın kullandığı otomobil, yol kenarındaki kayalıklara çarpıp durdu. Demirhan'ın yara almadığı kazada, araçta hasar meydana geldi. Kaza sırasında yalnız olduğu belirtilen Erol Demirhan'ın daha sonra evinde dinlenmeye çekildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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04 Nis 2024 - 11:10 DHA Antalya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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