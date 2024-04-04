Evine giderken, yaşamını yitirdi

Antalya, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kaş Belediye Başkanı seçilen CHP'li Erol Demirhan, dün öğle saatlerinde yapılan mazbata ve ardından düzenlenen devir teslim töreniyle görevine resmen başladı. Törenlerden sonra kendi otomobiliyle eve dönen Demirhan, Kalkan-Ova kara yolunda aracın kontrolünü kaybetti. Demirhan'ın kullandığı otomobil, yol kenarındaki kayalıklara çarpıp durdu. Demirhan'ın yara almadığı kazada, araçta hasar meydana geldi. Kaza sırasında yalnız olduğu belirtilen Erol Demirhan'ın daha sonra evinde dinlenmeye çekildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.