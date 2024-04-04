"İsrailli yetkililer faaliyetlerimizden haberdardı"

WCK yetkilisi Javier Garcia ve kuruluşun CEO’su Erin Gore tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 çalışanın yaşamını yitirdiği saldırı konusunda yapılacak en doğru şeyin bağımsız bir soruşturma olacağı ifade edildi. Açıklamada, “Avustralya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Polonya ve Birleşik Krallık hükümetlerinden, bu saldırıların kasıtlı olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği veya uluslararası hukukun başka bir şekilde ihlal edilip edilmediği de dahil olmak üzere, bu saldırılara ilişkin bağımsız ve üçüncü taraflarca yapılacak bir soruşturma talebinde bize katılmalarını istedik. Dün, soruşturmanın bütünlüğünü sağlamak için İsrail hükümetinden 1 Nisan saldırılarıyla ilgili olabilecek tüm belgeleri, iletişimleri, video veya ses kayıtlarını, diğer materyalleri derhal muhafaza etmesini istedik. Bağımsız bir soruşturma, yaşananlara ilişkin hakikati tespit etmenin, şeffaflığı ve sorumluların hesap verebilirliğini sağlamanın ve insani yardım çalışanlarına yönelik gelecekteki saldırıları önlemenin tek yoludur” denildi.

“NE YAPACAĞIMIZI BİLİYORLARDI”

WCK’dan yapılan açıklamada, konvoydaki 3 aracın nereye gideceği, hangi güzergahı kullanacağı ve faaliyetlerinin İsrailli yetkililerce bilindiğine dikkat çekilerek, “Bu, birden fazla saldırıyı içeren ve 3 WCK aracını hedef alan askeri bir saldırıydı. Her 3 araç da sivilleri taşıyordu; WCK araçları olarak işaretlenmişlerdi; hareketleri, güzergahlarını, rotalarını ve insani misyonlarını bilen İsrailli yetkililerle tam bir uyum içindeydi. İsrail cinayetleri kabul etti ancak bunu ‘kuvvetlerimizin istemeden zarar verdiği trajik bir olay’ ve ‘savaşta olan şeyler’ olarak nitelendirdi” ifadeleri kullanıldı.

“SAVAŞTA OLUR BÖYLE ŞEYLER”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıdan bir gün sonra yaptığı açıklamada, ‘savaşta bu tarz durumların yaşanabildiğini’ dile getirdi. Netanyahu, “Ne yazık ki geçtiğimiz gün, kuvvetlerimizin Gazze Şeridi'nde muharip olmayan kişilere istemeden zarar verdiği trajik bir olay yaşandı. Bu savaşta bu tarz şeyler oluyor. Kapsamlı bir soruşturma yürütüyoruz ve hükümetlerle temas halindeyiz. Olayın tekrarlanmasını önlemek için her şeyi yapacağız” demişti.