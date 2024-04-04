- Gündem

Güngören'de taksi kavgası

İstanbul, Güngören'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Taksici, aracından inerek yayaya yumruk atıp olay yerinden kaçtı. Yaşanan tartışma ve taksicinin yayaya yumruk attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören'de taksi kavgası
Güngören'de taksi kavgası
+4
Video için play'e tıklayın

İstanbul'da Merter Şair Ahmet Kutsi Tecer Caddesi'nde bir yaya, yeşil ışık yanınca yolun karşısına geçmeye çalıştı. O sırada kırmızı ışıkta bekleyen taksi şoförü, aracını hareket ettirince yaya eliyle taksiye vurdu. Bir süre ilerleyen taksi şoförü otomobilini park edip yayanın yanına geldi. Taksici, yayaya yumruk attı. Yaya yere düşerken, taksi şoförü kaçmaya çalıştı. Çevredekiler taksisine binip kaçmaya çalışan şoförü durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Aldığı darbeyle burnu kırılan adama ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tartışma anları ve taksi şoförünün yayaya yumruk attığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

# istanbul, Güngören, Taksi, Ahmet Kutsi Tecer Caddesi, bir, Polis, ilk

04 Nis 2024 - 10:51 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL