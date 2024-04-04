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Kadir İnanır taburcu oldu

Sanatçı Kadir İnanır taburcu taburcu oldu.

Kadir İnanır taburcu oldu mask

Beykoz'daki evinde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kadir İnanır geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakımda tutulmuştu. İnanır, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılarak, servise alındı.

Durumu iyiye giden İnanır'ın salı günü akşam saatlerinde taburcu olduğu öğrenildi.

# olduğu, mart

04 Nis 2024 - 10:42 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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