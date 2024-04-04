İhracat 22,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti

Bakan Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " 2024 yılı Mart ayında ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mart ayı rakamı, 2024 Ocak ayındaki 20 milyar dolar ve şubat ayındaki 21,1 milyar doların üzerinde gerçekleşerek, mart ayında ihracatın aylık artışının devam ettiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

'GERİLEMENİN EN ÖNEMLİ NEDENİ TAKVİM ETKİSİ'

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ihracatta 2023 Mart'a kıyasla yüzde 4,1 oranında gerileme gerçekleşse de tarihsel olarak en yüksek 3'üncü mart ayı ihracat değerinin kaydedildiği belirtildi. Açıklamada, "Yıllık bazdaki gerilemenin en önemli nedeni, 2024 Mart ayındaki takvim etkisi oldu. 2023 Mart ayında 4 defa cumartesi-pazar tatil günleri olurken; 2024 Mart ayında 5 defa cumartesi-pazar tatil günleri oldu. İhracat ve ithalat, pazartesiden cumaya hafta içi iş günlerinde yoğun yapılırken; cumartesi-pazar ise çok düşük miktarda gerçekleşiyor. 2023 yılı Mart ayında 23,548 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihindeki en yüksek aylık ihracat elde edilmişti. Bunda, 6 Şubat depremlerinden dolayı 2023 Şubat ayı içinde yapılamayan bir kısım ihracatın Mart 2023'te yapılabilmesi etkili oldu. 2024 yılı Mart ihracatında, ihracatın yüzde 40'lık payını oluşturan Avrupa Birliği'nde küresel boyutta ekonomik faaliyetlerin zayıf seyretmesi, küresel ticarette ve Avrupa Birliği'nde ithalatın gerilemeye devam etmesi etkili oldu" denildi.

2024 Mart ayı ithalatının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalıp, 30 milyar 95 milyon dolara gerilediği belirtilerek, "İthalatta geçen ağustos ayından bu yana aylık azalış trendi devam etmektedir. Böylece, olumlu trend devam ederek, 2024 Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 oranında azalışla 7,5 milyar dolara gerilemiştir. Bunun sonucu da ihracatın ithalatı karşılama oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 yüzde puan artışla, yüzde 75'e yükselmiştir" ifadelerine yer verildi.

'İHRACATTA ARTIŞ SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

İhracatta 2023 yılı ikinci yarısından itibaren görülen olumlu seyrin devam ettiği, 2024 yılının ilk çeyreğinde (ocak-mart arasında) ihracatın, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 oranında artışla, 63,7 milyar dolara yükseldiği kaydedildi. Ayrıca, 2024 yılının ilk çeyreğinde ithalatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 oranında azalışla, 84,1 milyar dolara gerilediği kaydedildi.

Dış ticaret açığına ilişkin ise "2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla dış ticaret açığı yüzde 41,2 oranında azalışla, 20,5 milyar dolara gerilemiştir. Böylece Mayıs 2023'te 122,2 milyar dolara yükselmiş olan 12 aylık yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, 10 ay sonunda Mart 2024'te 92 milyar dolara geriledi. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatın ithalatın karşılama oranı 11,8 yüzde puan artarak, yüzde 75,7 oranına yükselmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca; mart ayında en fazla ihracat yapılan ülkelerin 1,8 milyar dolar ile Almanya, 1,3 milyar dolar ile İtalya ve 1,3 milyar dolar ile ABD olduğu aktarıldı.