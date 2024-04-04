'Temsilci Genç' başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası (12-21 Mayıs) Etkinliklerinde yer almak üzere yaşadığı şehri ve ülkesini temsil edecek gençleri belirliyor.

"Milli Mücadele: Bitmeyen Yolculuk" programı için 81 il ile Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir erkek ve bir kadın olmak üzere toplam 166 temsilci genç seçilecek.

12-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek program kapsamında seçilen gençler, milli mücadele tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan Samsun, Amasya ve Sivas illerini ziyaret ederek milli mücadele ruhunu yerinde müşahede etme fırsatı bulacak. Ankara'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılacak olan gençler, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerince de kabul edilecek.

Temsilci Genç olmak isteyenler, 15 Nisan'a kadar (ghgm.gsb.gov.tr) adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

18-25 yaş arası ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında okuyan, gençlik çalışmalarına aktif katılım sağlayan, gönüllülük faaliyetlerinde bulunmuş, sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerde aktif rol alabilecek, milli ve manevi değerlere saygılı gençler, Gençlik Haftası etkinliklerine 'Temsilci Genç' olarak katılmaya hak kazanabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Sevgili Gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılında "Temsilci Genç" olup şehrinizi temsil etmek ister misiniz? Gurur ve heyecan dolu bu görev için başvurularınızı bekliyoruz" paylaşımı yaptı.

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