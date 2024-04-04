Güzelyurt’ta seçimin yenilenmesi kararı

'31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti adayı Hazim Turan 549 oy, AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 548 oy aldı. Demircioğlu, 'kısıtlı seçmenlerin' oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti. İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.
İlçe seçim kurullarının kararlarına 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.