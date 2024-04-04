- Yaşam

Sanayi sitesinde yangın

Bartın'da, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın, bitişiğindeki oto tamir dükkanına da sıçradı. Yangın, itfaiyecilerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Sanayi sitesinde yangın mask
Sanayi sitesinde yangın
Sanayi sitesinde yangın
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Gölbucağı Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Sanayi sitesindeki camiye sabah namazına gidenler, Selim Borlucuoğlu'na ait mobilya imalathanesinin çatısından dumanlar çıktığı görüp, itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler bir anda büyüyüp imalathaneye yayılırken, bitişiğindeki Doğan Kanberoğlu'na ait oto tamir dükkanına da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiyeciler, yangına müdahale etti. Yangın sırasında dükkanlardaki kimyasal malzemeler nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşandı. Yangın, itfaiyecilerin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü, 2 iş yerinde de hasar oluştu.

Yangın nedeniyle sanayi sitesine elektrik verilemezken, çıkış nedeninin belirlenmesi için de soruşturma başlatıldı.

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04 Nis 2024 - 10:02 DHA - Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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