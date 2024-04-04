Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Firari suçlular için çember daralıyor. Kaçamayacaklar. 81 ilde 4 gündür devam eden ve 'aranan şahıslara yönelik' düzenlenen 'Çember-16' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 66 firari yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, yakalanan kişilerin 2 bin 45'inin 5 yıla kadar, 9'unun 5-10 yıl, 12'sinin ise 10 yıl ve üzerinde arandığını belirtti. Yerlikaya ayrıca, yakalananlardan 348'inin hırsızlık, 183'ünün dolandırıcılık, 93'ünün yağma, 28'inin adam öldürme, 50'sinin cinsel suçlar, 364'ünün narkotik suçlar, 25'inin terör suçları ve 216'sının kaçakçılık ve organize suçlardan arandığını ifade etti.