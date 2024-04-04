Yangın kontrol altına alındı

Haber albümü için resme tıklayın

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde dün saat 15.00 sıralarında başlayan yangında ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti. Yangın, yaklaşık 16 saat süren yoğun çalışmalarının ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.