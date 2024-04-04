Colın’s ve Haçiko'dan patili dostlara destek

Colin’s, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde sokak hayvanları için güvenli ve konforlu yaşam alanları oluşturma hedefiyle cadde mağazalarına kedi kulübeleri ve besleme alanları oluşturuyor. Sokak hayvanları için özel olarak tasarlanan evler, hijyenin korunması ve kedilerin konforu için düzenli olarak Colin’s mağaza personeli tarafından temizlenecek ve mama ile su ihtiyaçları karşılanacak. Ayrıca Colin’s tarafından gönderilen kalın jean kumaşlar kedi kulübelerine koyularak sokak kedilerini sıcacık tutacak. Bu sayede kediler hem sıcak bir yuvaya hem de düzenli ve sağlıklı beslenme şansına sahip olacaklar. HAÇİKO ile gerçekleştirilen bu anlamlı proje kapsamında, sokak hayvanlarının tedavi ve bakım giderleri ile ilgili masrafların Colin’s çalışanları arasında oluşturulan bağış kampanyasıyla desteklenmesi planlanıyor.

Hayvan dostu yaklaşımıyla öne çıkan Colin’s, 4 Nisan dolayısıyla HAÇİKO çiftliğini Colin’s çalışanlarından oluşan gönüllü ekip ile ziyaret ederek dernek üyeleriyle birlikte besleme çalışması yaptı. Çiftlikteki hayvanlarla özel olarak ilgilenen Colin’s çalışanları, sokak hayvanlarına şefkat gösterme ve besleme desteğinde bulunma çağrısı yaptı.