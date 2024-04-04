CHP Manisa Milletvekili ,TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"-AVRO bölgesindeki 20 ülkenin enflasyonunu alt alta topluyoruz Türkiye enflasyonu kadar etmiyor.

-Enflasyonda AB ülkeleri ile aramızda uçurum var

Enflasyon bir ülkenin en önemli sorunu. Enflasyon hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, demek.

Bugün geçinemiyoruz diye haykıran emekliler, asgari ücretliler, dar gelirliler hayat pahalılığından, geçim sıkıntısından dert yanıyorlar.

Çünkü bu hayat pahalılığında; elde edilen gelir, fiyat artışlarının, zamların gerisinde kalıyor. Vatandaş enflasyona yetişemiyor.

Enflasyon altında ezilenler 31 Mart yerel seçimlerinde haklı tepkilerini gösterdiler.

TÜİK en son Mart ayı yıllık enflasyonunu yüzde 68,50 olarak açıkladı.

Geçen yıl Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 50,51 idi.

Ve 7 aydır enflasyon yüzde 60’ın üzerinde seyrediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne diyor? Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın baş ağrısı.

Baktığımızda enflasyonun sadece bizim baş ağrımız olduğu görülüyor.

AB Ülkeleri Ortalama Yıllık Enflasyon Yüzde 2,8

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi EUROSTAT’ın şubat ayında açıkladığı yıllık enflasyon rakamlarına bakalım.

Buna göre AB ülkeleri arasında en yüksek enflasyon yüzde 7,1 ile Romanya’da,

En düşük enflasyon ise yüzde 0,6 ile Danimarka ve Letonya’da

AB ülkeleri yıllık ortalama enflasyon yüzde 2,8

Geçen yıl AB ortalama enflasyonu yüzde 9,9 idi.

AVRO bölgesindeki 20 ülkenin ortalama enflasyonu yüzde 2,6. Yüzde 8,5’lardan yüzde 2,6’ya kadar düşmüş.

Görüldüğü üzere AB ülkelerinde çok ciddi bir düşüş var. Bizde ise tam tersine enflasyon sürekli artıyor.

AB ülkeleri ile aramızda uçurum var. Yüzde 68 ile yüzde 2,8 karşılaştırılamaz bile.

AVRO bölgesindeki 20 ülkenin enflasyonunu alt alta topluyoruz 55,3 yapıyor. 20 ülke enflasyonu bir Türkiye enflasyonu kadar etmiyor.

Recep Tayyip Erdoğan en son büyük bir itirafta bulundu yüksek enflasyonu kabul etti.

Ne diyor? Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor dedi.

Tüm bunların sorumlusu kendisi değilmiş gibi birde şikayet ediyor.

22 yıldır ülkeyi getirdikleri durum bu. Sonu olmayan sorunlar yumağı haline geldi ülke.

31 Martta; geçinemeyen emekli, siftah yapamadan dükkanını kapatan esnaf, mazot, gübre zamlarına yetişemeyen çiftçi, iş arama umudunu kaybeden işsiz bu iktidara ilk sarı kartını gösterdi. Sırada ilk genel seçimde kırmızı kart var."