Başkentte 'Tutankhamun, Çocuk Firavunun Hazineleri' sergisi

Tüm dünyada ziyaretçi rekorları kıran ünlü “Tutankhamun Çocuk Firavunun Hazineleri” sergisi İstanbul’dan sonra Ankaralı sanatseverlerle buluştu. Ankara Panora AVM’de 1 Haziran’a kadar sürecek olan serginin tanıtım toplantısında; ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, T.C. Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı, Mısır Büyükelçisi Amr El-Hamamy’nin ve Fas, Singapur, Norveç, Polonya, Sırbistan, Hırvatistan, Yunanistan Büyükelçilikleri dahil olmak üzere 30’a yakın Büyükelçi’nin katılımıyla açıldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tutankhamun, Çocuk Kral’ın Hazineleri isimli sergi hakkında, “20. Yüzyılın en büyük arkeolojik keşfi olan Tutankhamun hazinelerinin, tarihe, kültüre, sanata ilgi duyanların yanı sıra her yaştan öğrencinin de mutlaka görmesi gereken bir sergi olduğunu” söyledi.

3300 yıl önce henüz 9 yaşında tahta geçen esrarengiz firavun Tutankhamun, trajik yaşam öyküsü, ünlü ölüm maskesi ve tabutu da dahil tümü som altından paha biçilemeyen eşyaları ve tam olarak çözülemeyen gizemleriyle 100 yıldır her yaştan milyonlarca insanın ilgisini çekmeye devam ediyor. 60 yıldan uzun bir süredir dünyanın önemli metropollerini dolaşan ve 40 milyondan fazla ziyaretçiyle rekorlar kıran “Tutankhamun, Çocuk Firavunun Hazineleri Sergisi” İstanbul’da ziyaretçilerini ağırladıktan sonra Ankaralı tarih, kültür ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ankara Panora AVM’de “Tutankhamun, Çocuk Firavunun Hazineleri Sergisi”nin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında, ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, serginin organizatörü Level A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Zaman ve serginin, Mısır’ın akredite küratörlerinden Mohamed Atef Abdelshafy katılarak sergi hakkında bilgi verdiler.

Büyükelçilerden Tutankhamun çıkarması

Antik Mısır tarihinin en güçlü kültürel simgelerinden biri olan Firavun Tutankhamun için açılan dünyaca ünlü serginin tanıtımı için düzenlenen toplantıya, Mısır başta olmak üzere aralarında Norveç, Belçika, Yeni Zelanda, Polonya, Suudi Arabistan, Şili gibi ülkelerin de bulunduğu 30’a yakın ülkenin Ankara büyükelçileri ve diplomatik temsilcileri katıldı. Büyükelçiler Prof. İlber Ortaylı’yı ve Mısırlı küratör Mohamed Atef Abdelshafy’yi ilgiyle dinledikten sonra dünyanın en çok ziyaret edilen sergisindeki eserleri inceleme fırsatı buldular.

Mısır Büyükelçisi Amr El-Hamamy: Binlerce yıllık medeniyetimiz tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor

Toplantıya katılan Mısır Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid El-Hamamy ise “Türk halkının Mısır’ı ziyaretinde tamamını görebileceği Kral Tutankhamun’un hazinelerinin sadece küçük bir kısmı bu sergi ile getirildi. Binlerce yıl öncesine dayanan medeniyetimiz, harikalarıyla halen tüm dünyayı hayrete düşürmeye ve etkilemeye devam ediyor” dedi.

“Antik Mısır, Nil deltasının zenginliğinin yarattığı ihtişamlı uygarlık”

Tarihteki en önemli uygarlıklardan biri olan Antik Mısır ve Tutankhamun’un bu görkemli uygarlıktaki yeri ve önemi hakkında değerli bilgiler veren Prof. Dr. İlber Ortaylı, şunları söyledi:

“Medeniyet Yunanla başlamıyor, Mezopotamya’yla başlıyor ama devamlılık ve tutarlılık açısından Nil ve Nil deltasının zenginliği Mısır gibi böyle ihtişamlı bir medeniyet yarattı. Tutankhamun Mısır tarihinin sarsıntılı bir döneminde tahta geçti. Tutankmamun’un babası Akhenaton (ya da IV. Amenhotep olarak da bilinir) Mısır yeni dönem 18. hanedanının bir firavunudur. Krallığının 6. yılında yüz yıllardır Mısır'ın başkenti olan Teb'i terk ederek bugün Tel el Amarna olarak bilinen el değmemiş topraklarda yeni bir başkent kurdu. Akhenaton, diğer tanrılara olan inancı yok etmek ve Aton dinini yerleştirmek için tapınaklardan diğer tanrıların isimlerini sildirdi. Aton, Babilonya’dan Mısır’a geçtiği düşünülen Güneşle ilgili bir tek tanrıdır. Tek tanrılı İbrani dinlerinin başlangıcı sayılabilir. Bilinen en önemli eşlerinden biri de Mitanni prensesi Nefertiti idi. Akhenaton tahttan indirildikten sonra onun oğullarından biri olan Tutankhamun 9 yaşında tahta geçti. Erken yaşta da öldü. Onun döneminde Mısır çok tanrılı eski dinine geri döndü. Amon rahiplerine de itibarları iade edildi. Fakat şurası bir gerçektir ki Tutankhamun’un 20. Yüzyılda mezarının bulunuşu ve Mısır medeniyetini aksettirişi dolayısıyla bizim en çok bildiğimiz firavundur.”

Mısır’daki kral mezarları olan Keops, Kefren ve Mikerinos isimli üç büyük piramitteki mezarlarda firavunlara ait hiçbir şey bulunamadığını çünkü tamamının soyulduğunu belirten Prof. Ortaylı, Tutankhamun’un yer altında bulunan mezarının mükemmel biçimde korunduğunu ve 1922’de İngiliz Arkeolog Howard Carter tarafından bulunduğunda, mezarı soyulmadan hazineleri günümüze ulaşan tek firavun olması bakımdan da önemli olduğunu kaydetti.

“Dünyada rekorlar kıran sergiyi şimdi de Ankaralılarla buluşturmaktan mutluyuz”

Level A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve “Tutankhamun, Çocuk Firavunun Hazineleri Sergisi”nin organizatörü olan Tufan Zaman ise dünyanın en önemli metropollerinde ziyaretçi rekorları kıran bu sergiyi Türkiye’ye getirmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

“Türkiye’de ilk olarak İstanbul’da açtığımız sergimiz büyük ilgi gördü. Şimdi ise Ankara’da açmaktan dolayı çok mutluyuz. Sergide firavun Tutankhamun’un mezar odasından çıkan som altın tabutu, altın ve değerli taşlardan yapılmış dünyaca ünlü ölüm maskesi, savaş arabası, silahları, bastonları, mobilyaları gibi günlük eşyaları arasından seçilmiş paha biçilmez 400’ün üzerinde eserin, Mısır’ın akredite sanatçıları tarafından özenle üretilen birebir replikaları yer alıyor. Sergi, ziyaretçilerini Tutankhamun’un hazinelerinin 1922’de İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından bulundukları zamanki gibi Antik Mısır’ın gizemlerini keşif yolculuğuna çıkaracak. Sergi boyunca Antik Mısır ve Tutankhamun ile ilgili Arkeolog Howard Carter’ın günlüklerine dayanan video ve projeksiyon gösterileri ile benzersiz bir deneyim sunuyoruz. Sergide hazineye ait 400’ün üzerinde eserin yanı sıra ünlü firavunun gizemli hikâyesi ve Antik Mısır’a dair yeniden kurgulanan görsel unsurlar yer alıyor. Her yaştan ziyaretçiler bu sayede Tutankhamun’un yaşamına yakından tanıklık ederken bu gizemli ve görkemli yaşamı en ince ayrıntısına kadar gözlemleyebilecek.”

Tutankhamun’un aşk hikâyesi ve hazineleri

Serginin Mısırlı küratörü Mohamed Atef Abdelshafy ise toplantıda şunları söyledi: “Kral Tutankhamun'un hazinelerinin önemi çok büyük ve bugün buraya kadar gelmesi ve sizlerle buluşması bizler için de büyük önem taşıyor. Buraya teşrif eden tüm misafirlerimizle 3 hikâyeye tanıklık edeceğiz. Bunlardan birincisi Kral Tutankhamun ve eşi Kraliçe Ankhesenamun’un aşk hikayesi. İkincisi hazinenin keşfedilme hikayesi… İngiliz Arkeolog Howard Carter’ın 100 yıl önce hazineyi nasıl keşfettiği ve dünyaya nasıl sunduğunun hikâyesi… Üçüncü ve son olarak Tutankhamun’un mezarı ile ilgili. Mezarın dört odası, tümü som altından eşyalar ve hazineler... Buraya gelen insanlar Kral Tut'un eşyalarını ve hazinelerini sanki Mısır'daki gerçek müzeyi ziyaret etmiş gibi deneyimleme ve görme fırsatına erişecek.”

Sergide hangi eserler var?

MÖ 1332 – MÖ 1323 yılları arasında hüküm süren Firavun Tutankhamun, Mısır'ın On Sekizinci Hanedanlığı'nın sonlarında babası Firavun Akhenaton’un saltanatı sırasında doğdu. Tutankhamun, tahta geçtiği sırada 9 yaşındaydı. 19 yaşında hayatını kaybeden Altın Firavun’un cesedi 70 gün içerisinde mumyalanarak, Luksor’daki Krallar Vadisi’nde 69 numaralı mezarlığa alınmış. İngiliz arkeolog ve Mısır bilimcisi Howard Carter, 1922’de Mısır’ın güneyinde yer alan Krallar Vadisi’nde keşfettiği Tutankhamun’a ait ihtişamlı hazine dünyada büyük bir yankı uyandırmış ve bulunan eserler Antik Mısır’ın simgesi haline gelmişti. Küçük Firavun’un hazineleri, eski Mısır uygarlığı tarihinin birçok yönünün aydınlanmasını sağladı. Mezarında bulunan tüm eşyaları som altından yapıldığı için ‘Altın Kral’ olarak da anılan Tutankhamun için düzenlenen sergide, hazineden özel seçilen 409 eserin birebir replikaları bulunuyor.

Sergide, değerli taşlarla süslenmiş dünyaca ünlü altın ölüm maskesi, üzerinde Mısır tanrıçaları İsis, Nephthys, Neith ve Selket tasvirlerinin bulunduğu tabut, tabutun içindeki mumya, altınla yaldızlanmış ahşaptan yapılmış yatak, savaş arabası, Tutankhamun’un eşi Kraliçe Ankhesenamun ile aşkını tasvir eden altın tahtı, çocuk kralı su aygırı avlarken tasvir eden heykeller, çeşitli mobilyalar, at arabası, ok ve yay gibi silahlar, Anadolu’ya düşen bir meteordaki demirden yapıldığı için “uzaydan gelen hançer” olarak adlandırılan silahı gibi ilginç eserler yer alıyor. Tutankhamun'un genç yaşta ölümünde de rol oynadığı ifade edilen genetik kusurlardan biri de onun bir ayağının aksamasına neden oluyordu. O nedenle mezarında bulunduğunda büyük hayret uyandıran bastonlarından örnekler ve daha yüzlerce parçanın replikaları bu heyecan verici sergide yer alıyor.