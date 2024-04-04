İstinat duvarından düşen kadın yaralandı

Olay saat 02.00 sıralarında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi, Uludağ Yolu Kireç Ocakları mevkisinde meydana geldi. Dağ yoluna gelen Sibel İlvanlar, manzara seyretmek için çıktığı istinat duvarından dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Bu sırada bölgeden geçen ve olayı gören Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışma ile İlvanlar'ı düştüğü yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sibel İlvanlar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.