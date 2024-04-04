- Asayiş

İstinat duvarından düşen kadın yaralandı

Bursa'da dağ yolunda istinat duvarının üzerinde manzara seyrederken dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Sibel İlvanlar (22) yaralandı.

İstinat duvarından düşen kadın yaralandı
İstinat duvarından düşen kadın yaralandı
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Olay saat 02.00 sıralarında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi, Uludağ Yolu Kireç Ocakları mevkisinde meydana geldi. Dağ yoluna gelen Sibel İlvanlar, manzara seyretmek için çıktığı istinat duvarından dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Bu sırada bölgeden geçen ve olayı gören Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışma ile İlvanlar'ı düştüğü yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sibel İlvanlar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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04 Nis 2024 - 04:32 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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