Özgür Özel, iftar programına katıldı

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CHP Genel Merkezi'nden iftara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, " Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez personeli ile iftar yemeğinde bir araya geldi" denildi.