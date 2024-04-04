Mardin'de kaza: 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi 46’ncı Cadde üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkıp zikzaklar çizerek, kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki İbrahim G.’ye (28) çarpan otomobil, ardından park halindeki bir başka otomobile çarparak durabildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin çarptığı İbrahim G., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.