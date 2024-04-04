04 Nis 2024 - 03:30 - Asayiş

Mardin'de kaza: 1 yaralı

Mardin'de alkollü bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ile önce kaldırımda bulunan bir yayaya, ardından da park halindeki bir başka otomobile çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.