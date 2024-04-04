- Spor

Trabzonspor'a taraftarlardan coşkulu karşılama

Süper Lig’in 31'inci haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, gece geç saatlerde Trabzon'a geldi. Kafileyi havalimanında bordo-mavili taraftarlar, coşkuyla karşıladı. Takımlarına destek olan taraftarlar, 17 Mart'taki olaylı Trabzonspor -Fenerbahçe maçına ilişkin PFDK'nın verdiği cezalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) da tepki gösterdi.

Trabzonspor'a taraftarlardan coşkulu karşılama
Trabzonspor'a taraftarlardan coşkulu karşılama
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Süper Lig'in 31'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Gece geç saatte Trabzon'a gelen Trabzonspor, bordo-mavili taraftarlarca havalimanında karşılandı. Futbolculara destek veren bir grup taraftar, Süper Lig'de 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca (PFDK) verilen içerisinde 6 maç iç saha kapama da yer alan cezalar nedeniyle TFF'ye tepki gösterdi. Trabzonspor kafilesi meşaleler eşliğinde havalimanından çıkıp, takım otobüsüne binerken, taraftarlar ise 'TFF istifa', 'Adalet istiyoruz' tezahüratlarında bulundu.

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04 Nis 2024 - 03:29 DHA Trabzon- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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