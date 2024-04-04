Trabzonspor'a taraftarlardan coşkulu karşılama

Süper Lig'in 31'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Gece geç saatte Trabzon'a gelen Trabzonspor, bordo-mavili taraftarlarca havalimanında karşılandı. Futbolculara destek veren bir grup taraftar, Süper Lig'de 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca (PFDK) verilen içerisinde 6 maç iç saha kapama da yer alan cezalar nedeniyle TFF'ye tepki gösterdi. Trabzonspor kafilesi meşaleler eşliğinde havalimanından çıkıp, takım otobüsüne binerken, taraftarlar ise 'TFF istifa', 'Adalet istiyoruz' tezahüratlarında bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.