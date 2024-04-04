Trabzonspor'a taraftarlardan coşkulu karşılama

Süper Lig'in 31'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Gece geç saatte Trabzon'a gelen Trabzonspor, bordo-mavili taraftarlarca havalimanında karşılandı. Futbolculara destek veren bir grup taraftar, Süper Lig'de 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca (PFDK) verilen içerisinde 6 maç iç saha kapama da yer alan cezalar nedeniyle TFF'ye tepki gösterdi. Trabzonspor kafilesi meşaleler eşliğinde havalimanından çıkıp, takım otobüsüne binerken, taraftarlar ise 'TFF istifa', 'Adalet istiyoruz' tezahüratlarında bulundu.