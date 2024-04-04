Lojistik sektörünün köklü markalarından Boltas, küreselleşme adımlarının yanı sıra dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarını da sürdürüyor. Ar-Ge departmanı ile verimlilik artırıcı projeler, yazılımlar ve uygulamalar da geliştiren şirketin Teknoloji ve Ar-Ge Direktörü & İcra Kurulu Üyesi Harun Özdemir, Robotik Süreç ve Otomasyon konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Özdemir, “Tekrar eden işlerimizi ciddi anlamda robotlara aktarabildik. 2025’te önemli ölçüde Yapay Zekâ temelli sistemler kullanacağız.” dedi.

Boltas Teknoloji ve Ar-Ge Direktörü & İcra Kurulu Üyesi Harun Özdemir, verimlilik artışı ve müşterilerine daha iyi izlenebilirlik sağlamak için son 2 yıldır teknoloji altyapılarını daha da güçlendirdiklerini belirtti. Bu alandaki yatırımlarının zaten uzun süredir devam ettiğini anlatan Özdemir, 3 Yıllık Stratejik Plan kapsamında geçen yıl ise önemli sonuçlar aldıklarını söyledi.

“Robotik Süreç yatırımlarını artırdık, karbon salımını azalttık”

Özdemir, “2023 yılında Robotik Süreç ve Otomasyon konusunda önemli yatırımlar gerçekleştirdik. UiPath iş birliği ile iki robotu devreye aldık. Tekrar eden işlerimizi ciddi anlamda ekiplerden robotlara aktarabildik. Altyapı servis sağlayıcılarımız ile iş ortaklarımız arasındaki veri girişi ve iletişimini robotlarımız yürütüyor. Servislerimize ait tüm süreçlerde, kritik dokümanlarımızın sistemlere aktarılması, bağlantılı operasyonların otomatik tetiklenmesi ve yürütülmesi hem verimlilik hem de hızlı iletişim sağlıyor.” diye konuştu.

Altyapılarında önemli iyileştirmeler yaptıklarını vurgulayan Özdemir, geniş kapsamlı izlenebilirlik ve tahmini varış bildirimlerini sağlıklı şekilde yapabilecek bir sistem oluşturduklarını ifade etti. Özdemir, “Teknolojiyi operasyonlarımızın ve hizmetlerimizin odağına koyarak hem karbon salımını azaltacak hem de verimliliği artıracak çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

Yapay Zekâ ve Bolty verimliliği daha da artırdı

GPS sinyaline ihtiyaç duymadan konum bilgisi alabilen teknolojileri üreten firmalarla çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Özdemir, şunları da kaydetti:

“Müşterilerimize daha iyi izlenebilirlik sağlayabilmek için yazılımlarımızı dönüştürdük, bu yıl daha görünür sonuçlar elde edeceğiz. Stratejik Planımız doğrultusunda, 2025 yılında veri analizi, tahminleme, optimizasyon, planlama ve araç takibi gibi hizmetlerimizde Yapay Zekâyı önemli ölçüde kullanacağız. Teknolojik altyapımız ve uzman ekibimiz buna şimdiden hazır.

Arkadaşlarımızın ‘Bolty’ adını verdiği Üretken Yapay Zekâ ve Süreç Robotlarımızın birlikteliği ile geliştirilen platform, iş ortaklarımız için taşıma, operasyon ve depolama süreçlerine ait dokümanları tanıyor, otomatik ve hatasız bir şekilde işliyor. Operasyon, depolama, finans başta olmak üzere, Üretken Yapay Zekâ ve robotlarımızın birlikteliği sayesinde verimli ve çevik süreçlere sahip olduk.”