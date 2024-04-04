İYİ partili Akburak, görevinden istifa etti

Akburak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük Kongremizin, Türkiye'nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim liderimizin yanındayım." ifadelerini kullandı.