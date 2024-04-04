Akburak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük Kongremizin, Türkiye'nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim liderimizin yanındayım." ifadelerini kullandı.
- Siyaset
İYİ partili Akburak, görevinden istifa etti
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, partideki görevinden istifa etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.