Gaziosmanpaşa'da 31 Mart yerel seçim sonuçlarına AK Parti'nin itiraz etmesi üzerine İl Seçim Kurulu Başkanlığı oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Gaziosmanpaşa'da yeniden oy sayımı bugün saat 11.00 itibarıyla AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 50'şer görevli ve İl Seçim Kurulu görevlileri huzurunda başlandı. Sonuçları takip etmek isteyen vatandaşlar, sayım işlemlerinin yapıldığı Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde beklemeye başladı. Saat 23.00'a kadar devam eden oy sayımında 301 sandık tekrar sayıldı. Sayım sırasında dışarıda bekleyen AK Partili grup ile CHP'liler arasında yaşanan gerginliğe polis müdahale ederek dağıttı.

"TAMAMI SAYILDIĞINDA HİÇBİR DEĞİŞİMİN OLMAYACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Özgür Çelik sayımla ilgili açıklama yaptı. Çelik, "Burada bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Sandıktan bir irade çıktı, Gaziosmanpaşa bir tercih yaptı ve siz de bu demokrasi mücadelesine destek oluyorsunuz. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Gökhan Günaydın, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Taşkın Özer, milletvekillerimiz ve partililerimizle, ilçe başkanımızla bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Saat 23.00'da sayım sona erecek yarın sabah tekrar başlayacak. Muhtemelen sayım yarın tamamlanacak. 301 sandık şu ana kadar yeniden sayıldı ve önemli bir değişim olmadı Hakan Bahçetepe 945 oyla şu anda önde. Tamamı sayıldığında da aslında hiçbir değişimin olmayacağını göreceğiz. Hakan Bahçetepe 31 Mart seçimlerinde Gaziosmanpaşa halkının iradesiyle sandıktan çıkmıştır. Gaziosmanpaşa'nın yeni belediye başkanıdır hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.