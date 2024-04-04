04 Nis 2024 - 01:27- Spor G:

Beşiktaş Emlakjet yarı finalde veda etti

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final 3’üncü maçında deplasmanda Fransa temsilcisi JL Bourg Basket’e 89-63 mağlup oldu ve seriyi 2-1 kaybederek Avrupa Kupası’na veda etti.

Beşiktaş Emlakjet yarı finalde veda etti mask
Beşiktaş Emlakjet yarı finalde veda etti
Beşiktaş Emlakjet yarı finalde veda etti
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SALON: Ekinox

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Milan Nedovic, Eduard Udyanskyy

JL BOURG BASKET: Lewis 6, Brown 3, Salash 19, Benitez 2, Courby 6, Risacher 8, Massa 4, Morgan 8, Rowland 2, Mike 10, Kokila 10, Julien 11

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Mathews 8, Allman 7, Needham 18, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 9, Berkan Durmaz, Simonovic 5, Kerem Konan 5, Samet Yiğitoğlu 1, Delgado 7

1’İNCİ PERİYOT: 23-21

DEVRE: 44-41

3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-59

5 FAUL: 39.37 Kokila (JL Bourg Basket), 33.13 Mathews, 35.45 Simonovic (Beşiktaş Emlakjet)

DİSKALİFİYE: 17.14 Massa (JL Bourg Basket), 17.14 Delgado (Beşiktaş Emlakjet)

JL Bourg Basket, finalde bir diğer Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

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04 Nis 2024 - 01:27 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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