Beşiktaş Emlakjet yarı finalde veda etti

SALON: Ekinox
HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Milan Nedovic, Eduard Udyanskyy
JL BOURG BASKET: Lewis 6, Brown 3, Salash 19, Benitez 2, Courby 6, Risacher 8, Massa 4, Morgan 8, Rowland 2, Mike 10, Kokila 10, Julien 11
BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Mathews 8, Allman 7, Needham 18, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 9, Berkan Durmaz, Simonovic 5, Kerem Konan 5, Samet Yiğitoğlu 1, Delgado 7
1’İNCİ PERİYOT: 23-21
DEVRE: 44-41
3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-59
5 FAUL: 39.37 Kokila (JL Bourg Basket), 33.13 Mathews, 35.45 Simonovic (Beşiktaş Emlakjet)
DİSKALİFİYE: 17.14 Massa (JL Bourg Basket), 17.14 Delgado (Beşiktaş Emlakjet)
JL Bourg Basket, finalde bir diğer Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.