04 Nis 2024 - 01:27- Spor

Beşiktaş Emlakjet yarı finalde veda etti

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final 3’üncü maçında deplasmanda Fransa temsilcisi JL Bourg Basket’e 89-63 mağlup oldu ve seriyi 2-1 kaybederek Avrupa Kupası’na veda etti.