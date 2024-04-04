- Asayiş

Kırıkkale'de kaza: 2 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de kaza: 2 yaralı mask
Kırıkkale'de kaza: 2 yaralı
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Ö.Ş. idaresindeki 71 BE 981 plakalı otomobil, Kıbrıs Caddesi'nde S.B'nin kullandığı 46 ABS 049 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar köprü duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü S.B. ile aynı araçtaki S.S. yaralandı.

Ekiplerce çıkarılan yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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04 Nis 2024 - 01:02 AA - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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