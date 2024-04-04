Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde büyük yangın

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir sanayi sitesinde, saat 15.00 civarında başlayan yangına müdahale devam ederken, alevlerin arasında mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı. Doğa İnsan Hayvan Koruma Federasyonu (DİHFED) Genel Başkanı Tülay Danacıoğlu ve Hayvanları Yaşam Hakları Konfederasyonu İkinci Başkanı Haydar Özkan da hayvanları kurtarmaya yardım etti. Alevler arasında kalan birçok hayvan öldü, bazı hayvanlar ise yangına gönüllü olarak katılan yardımseverler tarafından kurtarıldı. Yaralı olarak kurtarılan kedi ve köpekler veterinere götürülerek tedavi altına alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.