Fenerbahçe'den Adana Demirspor’a farklı tarife

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında evinde Adana Demirspor'u 4-2'lik skorla yenmeyi başardı.

3’üncü dakikada orta alanda topla buluşan Zajc, rakip ceza sahasına yaklaştıktan sonra pasını Szymanski’ye aktardı. Szymanski’nin ceza sahası içinde kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şut üst direkten oyun alanına geri döndü.

12’nci dakikada kaleci İrfan Can Eğribayat’ın uzun pasıyla orta saha çizgisinin sağ tarafında topla buluşan İrfan Can Kahveci topu sürerek sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. İrfan Can Kahveci, kaleyi karşıdan gören noktaya sürdükten sonra şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

15’inci dakikada Szymanski’nin Michut’dan topu kazandıktan sonra ceza sahası yayının biraz uzağından çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

17’nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Zajc’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önündeki Mert Müldür kafasıyla topu arka direğe sektirdi. Arka direkteki Djiku’nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

24’üncü dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Oosterwolde’nin pasıyla buluşan İrfan Can Eğribayat topu Mert Müldür’e aktarmak isterken Balotelli araya girdi. Balotelli’nin ceza sahasının sol çaprazından boş kaleye şutunda top ağlara gitti: 1-1.

27’nci dakikada sol kanattaki Ferdi Kadıoğlu’nun ceza sahasına yaptığı orta Szymanski’den sekerek Dzeko’ya geldi. Dzeko’nun sert şutunda top üstten auta çıktı.

37’nci dakikada merkezdeki Krunic’in ceza sahasına gönderdiği topla Dzeko buluştu. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

48’inci dakikada Oosterwolde’nin pasıyla topla buluşan Tadic rakibinden sıyrıldıktan sonra pasını ters kanattaki İrfan Can Kahveci’ye aktardı. İrfan Can Kahveci’nin soluna çekerek yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

51’inci dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. İrfan Can Kahveci’nin kazanılan tacı hızlı kullanmasıyla savunma arkasına hareketlenen Dzeko topla buluştu. Dzeko’nun rakibini geçtikten sonra ceza sahası içinden sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-1.

55’inci dakikada sol taç çizgisinin üzerinde topla buluşan Tadic’in pasında top Ferdi Kadıoğlu’na geldi. Ferdi’nin sol kanattan ceza sahası çizgisine doğru çıkardığı topa Szymanski vurdu. Bu şutta top yandan dışarı çıktı.

66’ncı dakikada Adana Demirspor’un ceza sahası çizgisine çok yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına Balotelli geçti. Bu oyuncunun sert şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.

70’inci dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Maestro’nun uzaklaştırmak istediği topu Tadic kazandı. Kaleci Vedat Karakuş’un önde olduğu pozisyonda Tadic’in orta saha yuvarlağının sol tarafından vuruşunda top fileleri havalandırdı: 3-1.

80’inci dakikada Adana Demirspor farkı 1’e indirdi. Yusuf Sarı’nın sağ kanattan içeriye çevirdiği top arka direkteki Yusuf Barasi’ye geldi. Bu oyuncunun yakın mesafeden boş kaleye vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.

85’inci dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 2’ye çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazdaki serbest vuruşta topun başına Szymanski geçti. Szymanski’nin arka direğe yaptığı ortaya kafa ile vuran Serdar Dursun topu ağlara gönderdi: 4-2.

Fenerbahçe mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.