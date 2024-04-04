T.C. ANKARA GAYRİMENKULSATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/1153 ESAS BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI, 9220034970Vergi Nolu,

İnanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye / İSTANBUL

BORÇLU : AYHAN SERİN, 45682642322TC Nolu,

Akşemsettin Mah. 1122/7 Sk. No:7 Mamak / ANKARA

Borçlu hakkında Ankara Kapatılan 12. İcra Müdürlüğünün 2017/20280 Esas ve Yeni Ankara 5. Genel İcra Müdürlüğünün2017/20280 Esas sayılı dosyasından yapılan ilamsız icra takibinde borçlu hakkındaki takip kesinleşmiş olup, borçlu adına kayıtlı olan Tapu kaydında Ankara İli, Mamak İlçesi, Kızılca Mahallesi, 80 parsel, 3.740 m2 alanlı “Tarla” vasıflı ana taşınmazın 1/12 payının dosyamız borçlusu adına kayıtlı olduğuve 03/10/2023 Tarihinde Müdürlüğümüzce Kıymet Takdiri işlemi yapılmış ve yapılan kıymet takdiri işlemi sonucunda müdürlüğümüz dosyasına 12/10/2023 Tarihinde sunulan Bilirkişi Raporda (Taşınmaza ilişkin detaylı bilirkişi raporu müdürlüğümüz dosyasında mevcuttur.) taşınmazın borçlunun 1/12 hissesine düşen değeri 300.000,00 TL olarak tespit edilmiş olup, bilirkişi raporunun taşınmazın maliki ve dosyamız borçlusu Ayhan SERİK' e ilanen tebliğine ,karar verilmiştir. Bilirkişi raporuna karşı gazete ile neşir tarihinden itibaren kanuni süre olan 7 güne 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde, İİK.'nun 128/a. Maddesi gereğince müdürlüğümüzün bağlı bulunduğu icra mahkemesinde şikayette bulunabilirler. Bu süre içinde müdürlüğümüzce yapılan kıymet takdiri işlemine karşı herhangi bir şikayette bulunulmaması halinde ise bilirkişi raporunun yukarıda belirtilen borçlu yönünden kesinleşeceği, ilanen tebliğ ve ihtar olunur.