Trabzonsporlu futbolculardan protesto

Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da futbolcular ve yedek kulübesi, maçın başlamasının ardından 30 saniye boyunca hareketsiz kalarak Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararlarını protesto etti.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede bordo-mavili futbolcular, omuz omuza vererek ilk düdüğün ardından kendi yarı sahasında 30 saniye boyunca hareketsiz kaldı. Bu sırada Konyasporlu futbolcular ise kendi arasında pas yaptı.