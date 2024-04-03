Trabzonsporlu futbolculardan protesto

Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da futbolcular ve yedek kulübesi, maçın başlamasının ardından 30 saniye boyunca hareketsiz kalarak Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararlarını protesto etti.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede bordo-mavili futbolcular, omuz omuza vererek ilk düdüğün ardından kendi yarı sahasında 30 saniye boyunca hareketsiz kaldı. Bu sırada Konyasporlu futbolcular ise kendi arasında pas yaptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.