''Bu şehrin sorumluluğunu üstlenme onuru yaşıyorum''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve partililerle birlikte mazbatasını almak üzere bugün İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra Çağlayan Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Van'da mazbatanın ikinci parti olan Ak Partiye verilmesinin garabet olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da da mazbatanın bir an önce verilmesi gerektiğini söyledi.

"HAYATINI KAYBEDENLERE ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hepinize çok teşekkür ederim. Öncelikle şehrimize mazbatası hayırlı uğurlu olsun. Elbette, İl Seçim Kurulu Başkanı heyetine teşekkür ederiz. Bugün bu süreç tamamlandı. Bu eşsiz şehrin. Bu güzel şehrin sorumluluğunu bir kez daha üstlenme onuru ve gururunu yaşıyorum. Bu anlamda tabii ki en başta tüm hemşerilerimize 16 milyon İstanbulluya yürekten teşekkür ediyorum. Dün ne yazık ki çok talihsiz bir kaza yaşadık ve çok sayıda insanımızı kaybettik. Onun acısını yaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan Rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Acı bir olay. İnşallah şehrimizde bu tür kazalar, bu tür kötü olayları hiç yaşamayız. Hayatımız hep güzelliklerle dolu olsun. Acılardan uzak aynı zamanda afetlerden uzak ve bizim insanlarımızı üzen olaylardan uzak bir dönemi hep birlikte yaşarız" dedi.

"DÜNYAYA ÖRNEK BİR ŞEHİR HALİNE GETİRECEĞİZ"

Ekrem İmamoğlu, "Bu şehirde kimse kendisini yalnız ve çaresiz hissetmesin diye çok çalışacağız. İstanbul'un meydanları, buluşma yerleri, parkları, sahillerinde her insanımız kardeşliği hissedecek. Özgürlüğü, mutluluğu, huzuru... Ve gerçekten keyif alacaklar. Göreceksiniz daha iyilerini yapacağız. Önümüzdeki beş yılda şehrimizin dünyadaki konumunu çok daha yüksek seviyelere hep birlikte taşıyacağız. Aktif bir inci, bir şehir olma niteliğini daha da ön planda tutup dünyaya örnek bir şehir haline getireceğiz" diye konuştu.

"VAN'DA YAŞANAN TAM BİR GARABET"

Bazı ilçelerdeki seçim itirazları ile ilgili konuşan İmamoğlu, "Bir takım çifte standart kararlar alınıyor. Bunları ilgiyle ve titizlikle takip ediyorum. İstanbul'un bazı ilçelerinde bir kısım sayımlar yapılıyor ama başka ilçelerde aynı biçimde yapılan itirazlar reddediliyor. Van'da yaşanan tam bir garabet. Bütün bu hususları hassas bir şekilde takip ediyorum. Bu konuda demokrasiden, haktan, hukuktan ve adaletten yana olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Haksızlığa karşı durmayan, haksızlığı görüp de susan dilsiz şeytan olur. Bunu asla unutmayın. Sevgili dostlar bana yapılınca haksızlık. Başkasına yapılınca uzaktan seyretmek bu memleketin hiçbir insanına yakışmaz. Ben Allah şahit, 'hak yemem, hakkımı yedirmem' derken rakibim de olsa hakkı yeniyorsa gidip onun elini ayağa kaldırmayan namerttir" ifadelerini kullandı.

''DERHAL ARKADAŞIMIN MAZBATASINI VERİN"

Tuzla ve Beykoz'da seçim sürecinin uzatıldığını belirten Ekrem İmamoğlu, "Şimdi az önce haber aldık. 'Bir daha sorun bakayım. Belki değişmiştir' dedim. Mesela Tuzla'da, Beykoz'da süreç uzatıyorlar. Ya bir dünya fark var Tuzla'da. Bir sürü ihbarlar var. Bazı kişiler bu şehirde seçimden sonra, kendi malı mülkü gibi gören bazı kişiler devretme erdemini bile gösteremez. Bakın buradan açık çağrı yapıyorum. Birilerinin kötü niyetlerine, ekmeğine yağ sürmeyin. Tuzla'ya buradan mesaj veriyorum. Derhal arkadaşımın mazbatasını verin" dedi.