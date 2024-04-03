Fenerbahçe Süper Kupa kararını verdi

Erol Bilecik, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gideceğini açıkladı.

Bilecik yaptığı açıklamada, "Süper Kupa maçı için TFF'ye bir kez daha yazı yolladık. Süper kupa, uygun bir tarihe ertelenmez ve yabancı hakem atanmaz ise maça U19 takımı ile çıkacağız." ifadelerini kullandı.