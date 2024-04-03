Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Ankara'nın Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde lastik ve kağıt bulunan bir alanda yangın çıktı. Olay yerine yoğun sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın, çevredeki iş yerlerine de sıçradı.
Ayrıntılar geliyor…
Ankara'nın Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde lastik ve kağıt bulunan bir alanda yangın çıktı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.