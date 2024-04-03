Duran TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan aldığı akaryakıtı Zonguldak’a götüren E.G. yönetimindeki 34 EFM 131 plakalı tanker, arıza sebebiyle sağ şeritte duran R.Ç. yönetimindeki 54 YZ 360 plakalı mısır yüklü TIR’a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan tanker sürücüsü ve yanında bulunan yardımcı sürücü İsmail Acar itfaiyenin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İsmail Acar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sürücüsü kazada yara almazken, ağır yaralanan tanker sürücüsü Karasu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

TIR sürücüsü R.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.