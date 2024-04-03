- Gündem

İçişleri Bakanlığı, 1608 personel alacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına 1512 olmak üzere toplam 1608 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 1608 personel alacak mask
Büyütmek için resme tıklayın

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına 1512 olmak üzere toplam 1608 lisans, ön lisans ve lise mezunu sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli büro hizmetleri, destek hizmetleri ve teknik hizmetler alanında çalışmak üzere başvuru yapmak isteyen adaylar, KPSS puanı ve tercih sıralamasına göre; 22-26 Nisan 2024 tarihlerinde sözlü sınava e- Devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilecek" dedi.

Sınavların 27 Mayıs-11 Haziran 2024'te bakanlık merkez dahil 8 ilde kurulacak toplam 12 komisyon tarafından gerçekleştirileceğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde çalışacak personelden 112 Acil Çağrı merkezlerinde istihdam edilecek 450 Çağrı Karşılama personelinin tamamı üniversitelerin 2 yıllık Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden mezun olanlar arasından alınacaktır. Sınav ilanı Resmi Gazete ile bakanlığımız ve valilikler internet sayfalarında yayınlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

# ile, 2024, sosyal, çağrı, Devlet, Bakan

03 Nis 2024 - 15:11 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL