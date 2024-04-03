İçişleri Bakanlığı, 1608 personel alacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına 1512 olmak üzere toplam 1608 lisans, ön lisans ve lise mezunu sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli büro hizmetleri, destek hizmetleri ve teknik hizmetler alanında çalışmak üzere başvuru yapmak isteyen adaylar, KPSS puanı ve tercih sıralamasına göre; 22-26 Nisan 2024 tarihlerinde sözlü sınava e- Devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilecek" dedi.

Sınavların 27 Mayıs-11 Haziran 2024'te bakanlık merkez dahil 8 ilde kurulacak toplam 12 komisyon tarafından gerçekleştirileceğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde çalışacak personelden 112 Acil Çağrı merkezlerinde istihdam edilecek 450 Çağrı Karşılama personelinin tamamı üniversitelerin 2 yıllık Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden mezun olanlar arasından alınacaktır. Sınav ilanı Resmi Gazete ile bakanlığımız ve valilikler internet sayfalarında yayınlanmaktadır" ifadelerini kullandı.