Türkiye'den Gazze'ye yardım

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımlar 42 bin tona ulaştı. Gazze'ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke olan Türkiye, toplam yardımların yüzde 23'ünü temin ediyor. Ayrıca her hafta ortalama 127 ton içme suyu ülkemiz tarafından Mısır'dan Gazze'ye ulaştırılıyor. 400'ün üzerinde Gazzeli hasta ve yaralının tedavisi Türkiye'de devam ediyor. Türkiye, Gazze ve Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacak" denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.