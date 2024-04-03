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Türkiye'den Gazze'ye yardım

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımların 42 bin tona ulaştığını ve Türkiye'nin her zaman Gazze ve Filistinlilerin yanında olacağını duyurdu.

Türkiye'den Gazze'ye yardım mask
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımlar 42 bin tona ulaştı. Gazze'ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke olan Türkiye, toplam yardımların yüzde 23'ünü temin ediyor. Ayrıca her hafta ortalama 127 ton içme suyu ülkemiz tarafından Mısır'dan Gazze'ye ulaştırılıyor. 400'ün üzerinde Gazzeli hasta ve yaralının tedavisi Türkiye'de devam ediyor. Türkiye, Gazze ve Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacak" denildi.

# Gazze, Türkiye, her, devam, Yardım

03 Nis 2024 - 14:10 DHA Ankara- Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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