Yılmaz’dan seçmenlere teşekkür

Cumhuriyet Halk Partisi Mezitli İlçe Başkanı Av. Ulaş Yılmaz, 31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi. 31 Mart seçimlerinin Türkiye siyasi tarihi açısından önemli olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları söyledi: “Vatandaşımız tercihini değişimden, sosyal belediyecilikten yana kullandı. Seçim sonuçları tüm Türkiye’de umut oldu. Vatandaşımızın umudunu boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi’ni Mersin’de ve Türkiye’de birinci parti yapan, Mezitli’de tarihi oy farkı ile partimizin adayı Ahmet Serkan Tuncer’i seçen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşımızın umudunu halkın iktidarı ile taçlandıracağız.”

Tuncer’in mazbata törenine vatandaşları davet eden Yılmaz, “ Belediye Başkanımız Ahmet Serkan Tuncer mazbatasını aldıktan sonra Saat:17.00’da Mezitli belediyemizde olacaktır. Tüm vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. Mezitli’yi ve tüm Mersin’i katılımcı ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla hak ettiği yere taşıyacağız” ifadelerini kullandı.