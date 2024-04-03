"Kahramanmaraş'ın sorunlarını unutmayın"

İrfan Karatutlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmasında Kahramanmaraş'ın sorunlarına değinen Karatutlu, Kahramanmaraş Havalimanı'nda yaşanan iniş kalkış sorunlarına dikkat çekti. Yetkililerin açıklama yapmadan insanları Gaziantep Havalimanı'na yönlendirdiğini söyleyen Karatutlu ayrıca, TOKİ konutları, orta hasarlı binalar, rezerv alan ilanı ve kamu personeli lojmanları gibi diğer sorunlara da değindi.

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu açıklamasında şunlara değindi:"Kahramanmaraş ve ilçelerinde seçimi kazanan tüm adayları kutluyorum. Kahramanmaraş'a en iyi hizmeti sunmak için her zaman destekçileri olacak ve mecliste de, saha da da Kahramanmaraş'ın haklarını gözeteceğim. Seçim veya başka bir olay 6 Şubat depremlerinin oluşturduğu sorunları unutturmasına izin vermeyeceğim. Kahramanmaraş'ta birçok sorun yaşanıyor. Kahramanmaraş Havalimanı'nda iniş kalkışta sorun yaşanıyor. Sorunun ne olduğu konusunda bir yetkili açıklama yapmadan insanlar 80-100 kilometre ötedeki Gaziantep Havalimanı'na gitmeye zorlanıyor. Artık buna bir son vermeli. TOKİ konutlarında da sorunlar yaşanıyor. Ancak dokuzda biri, onda biri yapıldı. Yapılanların da altyapıları yetersiz, yolları ve okulları yok, ısınmaları kömürle. Konut yapımının hızlandırılması gerekiyor. TOKİ'nin kura çekimlerinde orta katların kuraya sokulmadığı, üst ve alt katların vatandaşlara verildiği de söyleniyor. Yetkililer acilen çözüm bulmalı. Vatandaşı yalnız bırakmamalı. Sadece bu da değil orta hasarlı binaların durumu da netleşmeli. Vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Evlerine giremiyorlar, kimisi evinden çıkmıyor.

"KAHRAMANMARAŞ'TA KALMAK İSTEMİYORLAR"

Öte yandan rezerv alan ilanına ilişkin sorun yaşanıyor. Lojman sorunu günbegün büyüyor. Bürokrasi geç işliyor. Ne hakim-savcı ne uzman hekim ne de üst düzey bürokrat şehirde kalmak istiyor. Ulaşım sorunu çözülemez hale geldi. Kahramanmaraş Havalimanı'nda iniş kalkışta sorun yaşanıyor. Sorunun ne olduğu konusunda bir yetkili açıklama yapmadan insanlar 80-100 kilometre ötedeki Gaziantep Havalimanı'na gitmeye zorlanıyor. Öte yandan kara yollarında da sorun var. Karayolları Genel Müdürlüğünün bunlara el atmasını istiyoruz. Kahramanmaraş kaderine terk edilemez. Artık bu sorunları çözüme kavuşturun"dedi.