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Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu önünde arbede

Gaziosmanpaşa'da yeniden oy sayımı sırasında partililer arasında kavga çıktı.31 Mart yerel seçim sonuçlarına Gaziosmanpaşa'da AK Parti itiraz etti.

Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu önünde arbede
Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu önünde arbede
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31 Mart yerel seçim sonuçlarına Gaziosmanpaşa'da AK Parti itiraz etti. Yeniden oy sayımı devam ederken, dışarıda bekleyenler arasında kavga çıktı. Partililerin kavgasını araya giren polis büyümeden engelledi. Çevik Kuvvet ekipleri tartışma sonrasında kurul önünde güvenlik önlemlerini artırdı.

31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre CHP Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe yüzde 40.45 oranında oy almış; AK Parti Belediye Başkan adayı Hasan Tahsin Usta ise yüzde 40.12 oy alarak ikinci olmuştu.

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03 Nis 2024 - 13:37 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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