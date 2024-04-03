"Ukrayna'da olanlar Asya'da da önemli"

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bugün ve yarın düzenlenecek. Bakanların NATO’nun kuruluşunun 75’inci yıl dönümü kapsamında bir araya geldiğini ve Temmuz’da Washington’da düzenlenecek zirveye ilişkin görüşmelerin yapılacağını belirten Stoltenberg, “Dışişleri Bakanları bugün ve yarın NATO'nun 75’inci yıldönümü münasebetiyle bir araya gelecek ve Temmuz ayında Washington'da düzenlenecek zirveye hazırlanacaklar” dedi.

“UKRAYNA’DA OLANLAR, ASYA’DA DA ÖNEMLİ”

Stoltenberg, güvenlik krizinin bölgesel değil, küresel bir kriz olduğuna dikkat çekerek, “Hint-Pasifik ortaklarımızın bugün ve yarınki toplantımıza katılmalarını memnuniyetle karşılıyorum. Az önce Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Bu, güvenliğimizin bölgesel değil küresel olduğu gerçeğini yansıtmaktadır. Ukrayna'da olanlar Asya için de önemlidir. Putin Ukrayna'da ne kadar başarılı olursa, Güney Çin Denizi'nde de benzer bir şeyin olması ihtimali o kadar artar. Ayrıca Rusya'nın Asya'daki dostlarının da Ukrayna'daki saldırganlığı için ona destek verdiğini görüyoruz. İran ve Kuzey Kore, Rusya'ya silah ve mühimmat sağlayan başlıca ülkelerdir. Bu da Asya'daki güvenliğin Avrupa'daki güvenlikle iç içe geçtiğinin altını çiziyor” ifadelerini kullandı.

“ABD UKRAYNA’NIN TEK DESTEKÇİSİ DEĞİL”

ABD’nin Ukrayna’ya destek olan tek müttefik olmadığını, Avrupalı müttefiklerin Ukrayna’ya desteğin yüzde 50’sini karşıladığını belirten Stoltenberg, “Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın tek destekçisi değil. Avrupalı müttefikler Ukrayna'ya askeri desteğin yaklaşık yüzde 50'sini sağlıyor. Yani bu gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri, Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın ortak çabası ama tabii ki en büyük müttefik Amerika Birleşik Devletleri. En fazla askeri desteği de o veriyor” dedi.