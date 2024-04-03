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İstanbul Park'ın ihalesi yapıldı

TÜRKİYE'nin ilk ve tek Formula 1 pisti olan İstanbul Park'ın ihalesi dün yapıldı. İhaleye tek başına giren Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş., pistin 30 yıllığına işletme hakkını aldı.

İstanbul Park'ın ihalesi yapıldı
İstanbul Park'ın ihalesi yapıldı
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İstanbul Tuzla'da 2003 yılında yapılan ve 2005 yılında ilk Formula 1 yarışlarının yapıldığı İstanbul Park Pisti için dün saat 15.00'da ihale yapıldı. Üsküdar'da bulunan Vakıflar İkinci Bölge Müdürlüğü'ndeki ihaleye Can Holding bünyesindeki Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş. adlı şirket tek başına katıldı. Şirket müdürlük görevlilerine 30 yıllığına işletmek için fiyat teklifini sundu. Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş sunduğu teklifi ve şartlar değerlendirilerek kabul edildi.

PARK İÇERİSİNDE FORMULA PİSTİNİN YANI SIRA AVM, MÜZE VE EĞLENCE MERKEZİ BULUNUYOR

İçinde Formula 1 pistinin de bulunduğu İstanbul Park Özel bir şirkete 30 yıllığına kiralanmış oldu. 2.166.098,15 metrekare alana sahip İstanbul Park içerisinde Formula 1 pistinin yanı sıra, alışveriş merkezi, macera park bulunuyor.

2026 YILINDA FORMULA 1 YARIŞLARININ İSTANBUL'DA YAPILMASI TAAHÜDÜ SUNULMUŞTU

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Park'ın işletmesini alan şirketin Formula 1 yarışlarının 2026 yılında İstanbul'da yapılmasını taahhüt edeceğini duyurmuştu. 30 yıllığına pisti kiralayan şirketin 2026 yılında Formula 1 yarışlarının İstanbul'da yapılması taahhüdünü yerine getirmesi bekleniyor.

PİSTİ 30 YILLIĞINA CAN HOLDİNG KİRALADI

Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş'nin Can Holding bünyesinde olan bir şirket olduğu öğrenildi. Can Holding'in internet sitesinde kurucusu Zamanhan Can, holding başkanı olarak ise Kemal Can olduğu gösteriliyor. Can Holding bünyesinde Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi gibi eğitim kurumlarının da bünyesinde bulunduruyor.

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03 Nis 2024 - 13:25 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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