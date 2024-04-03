İmamoğlu;"Adliye binasına kesinlikle girmeyin"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün saat 16:00'da Çağlayan Adliyesinde mazbatasını alacak. Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, Çağlayan Adliyesine hiç bir vatandaşın girmemesini ve meydanlarda buluşulmasını istemediği ifade etti.
Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde; "Bugün saat 16.00’da Çağlayan Adliyesi’nde İstanbullular adına mazbatamızı alıyoruz. Adliyeye gelmek isteyen hemşehrilerimden ricam adliye binasına kesinlikle girilmemesi, meydanda buluşulması ve görevlilerin uyarılarına katiyen riayet edilmesi. Bu başarı hepimizin."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.