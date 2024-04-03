İmamoğlu;"Adliye binasına kesinlikle girmeyin"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün saat 16:00'da Çağlayan Adliyesinde mazbatasını alacak. Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, Çağlayan Adliyesine hiç bir vatandaşın girmemesini ve meydanlarda buluşulmasını istemediği ifade etti.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde; "Bugün saat 16.00’da Çağlayan Adliyesi’nde İstanbullular adına mazbatamızı alıyoruz. Adliyeye gelmek isteyen hemşehrilerimden ricam adliye binasına kesinlikle girilmemesi, meydanda buluşulması ve görevlilerin uyarılarına katiyen riayet edilmesi. Bu başarı hepimizin."