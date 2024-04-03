Sosyal medya kullanıcıları artıyor

Sosyla medya platformlarındaki kullanıcı sayısı milyarları aşarken iş dünyası, satış ve pazarlama stratejilerinde rotasını yeniden çiziyor. Pek çok global ve yerli marka, sosyal medyada varlıklarını güçlendirerek hedef kitlelerine daha kolay ulaşıyor, etkileşim kuruyor ve bilinirliklerini artırıyor. Tüketicilerin izini takip etmeyen markalar ise rakiplerinden geride kalma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve kullanmayan markaların büyüme ivmelerinde önemli farkların bulunduğuna dikkat çeken Sosyal Evin Kurucusu Berkay Akıncı, “Sosyal medyanın gücünden yararlanmayan markalar, hedef kitlelerine ulaşmada zorluk çekiyor. Rakiplerine karşı dezavantaj yaşıyor ve geride kalıyor. Marka bilinirliğini artıramıyor ve diğerlerine kıyasla yüzde 78 daha düşük marka sadakati oluşturabiliyor. Bu da sosyal medyanın markalar için neden olmazsa olmaz bir satış ve pazarlama alanı niteliği taşıdığını ortaya koyuyor” dedi.

Statista’nın açıkladığı güncel verilere göre dünya nüfusunun yüzde 62,3’ünü oluşturan sosyal medya kullanıcılarının sayısı gün geçtikçe artarken, Türkiye’de de benzer bir tablo görülüyor. Ülkemizin toplam nüfusunun yüzde 66,8’ine denk gelen sosyal medya kullanıcı sayısının 5 yılda yüzde 8,4 artarak 77,42 milyona ulaşması bekleniyor. Böylesi yüksek bir popülasyonun markaların ayakta kalmasında kritik bir rol oynadığını belirten Sosyal Evin Kurucusu Berkay Akıncı, iş dünyası ve tüketiciler arasında köprü görevi gören bu platformların yarattığı etkinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“TÜKETİCİLERİN YÜZDE 74’Ü ÜRÜN SATIN ALMADAN ÖNCE SOSYAL MEDYADAN FİKİR EDİNİYOR”

“Sosyal medya, markaların hedef kitlelerine ulaşmalarında, etkileşim kurmalarında ve bilinirliklerini artırmalarında kritik bir noktada yer alıyor” diyen Akıncı, “Dünya genelinde her gün 3 milyardan fazla kişi sosyal medyayı kullanırken elbette, sadece çevreleriyle iletişim kurma gayesi taşımıyor. Tüketicilerin yüzde 74’ü satın alma işleminden önce sosyal medyadan fikir ediniyor ve yüzde 55'i yeni markaları sosyal medyada keşfediyor. Bir işletmeyle sosyal medyada etkileşim kuran müşteriler, o markanın ürün ve hizmetlerine yüzde 40 daha fazla harcama yapıyor” ifadelerini kullandı.

Markalara yol haritası çizerek dijitalleşmelerini sağladıklarını ve sosyal medya stratejileri oluşturduklarını söyleyen Akıncı, şöyle devam etti:

“Yüksek bir sosyal medya kullanıcı kitlesine sahip olan Türkiye’deki markaların da bu kanalları etkin bir şekilde kullanması gerekiyor. Yerli markalar, sosyal medyayı kullanarak mevcut ya da hedef kitleleriyle etkileşime geçebilir, tüketicilerin ihtiyaçlarını belirleyebilir, geribildirimler alarak ürün ve hizmetlerini geliştirebilirler. Elbette, böylesi büyük bir havuzda doğru hamleleri yaparak ilerleme kaydetmek için çeşitli parametrelerin yerine getirilmesi şart.”

“YARATICILIKLARINI VE ÖZGÜNLÜKLERİNİ ÖN PLANDA TUTMALARI GEREKİYOR”

Markaların sosyal medya stratejisi oluştururken yaratıcılıklarını ve özgünlüklerinin ön planda tutmaları gerektiğini vurgulayan Berkay Akıncı, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Sosyal medya, markaların hikayelerini anlatmaları, değerlerini yansıtmaları ve topluluklar oluşturmaları için benzersiz fırsatlar sunuyor. Sosyal medyada etkin olmak, markanın sesini duyurmasında ve hedef kitlesiyle derin bir bağ kurmasında başarının anahtarı diyebiliriz. Biz de markaların sosyal medya kanallarında etkili bir strateji uygulayarak takipçi kitlesi oluşturmalarını sağlıyoruz. Sosyal medya platformlarındaki varlığını güçlendirmek isteyen herkesle iş birliği yapmaktan mutluluk duyarız.”