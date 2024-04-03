Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yatıkları çalışmada Hıdırağa Mahallesi'nde iki evde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu ve ramazan bayramında piyasaya süreceklerini belirledi. Evlerde yapılan aramada 1 kilo metamfetamin,170 gram eroin, 5 sentetik ecza hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 355 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan D.B. ile M.A., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikte, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.