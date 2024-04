03 Nis 2024 - 12:01 - Gündem

lıcalı'dan Yunus Emre'ye sert uyarı

TV8 kanalında yayınlanan Survivor All Star 2024 programında tansiyon her an yüksek seyrediyor. Bu akşam yayınlanacak bölüm fragmanında sinirlenen Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye sert bir dille uyarıda bulunuyor.