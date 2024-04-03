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lıcalı'dan Yunus Emre'ye sert uyarı

TV8 kanalında yayınlanan Survivor All Star 2024 programında tansiyon her an yüksek seyrediyor. Bu akşam yayınlanacak bölüm fragmanında sinirlenen Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye sert bir dille uyarıda bulunuyor.

lıcalı'dan Yunus Emre'ye sert uyarı mask

Dokunulmazlık oyunu sırasında Seda ile tartışan Yunus Emre, ada konseyinde sinirlerine hakim olamayarak, "Acun abi ben kafayı yiyeceğim ya. Ben çıksam mı?" diyor. Yunus Emre'nin bu çıkışına sinirlenen Acun Ilıcalı ise sert bir dille tepki gösteriyor, "Sen bir dinle beni. Kendini nerede zannediyorsun? 50 kere ceza yemişsin hâlâ susmuyor musun? Sen ne demek istiyorsun, açıkla bakayım. Bir şeyi söyleyeyim mi sana? Senin iyileşme şansın yok, düzelme şansın yok! Biz de bu sıkıntıyı çekmek zorunda mıyız sanıyorsun?"

Acun Ilıcalı'nın bu sözlerinin ardından Yunus Emre'nin diskalifiye olup olmayacağı, yeni bölümde belli olacak.

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03 Nis 2024 - 12:01 - Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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