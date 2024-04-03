lıcalı'dan Yunus Emre'ye sert uyarı

Dokunulmazlık oyunu sırasında Seda ile tartışan Yunus Emre, ada konseyinde sinirlerine hakim olamayarak, "Acun abi ben kafayı yiyeceğim ya. Ben çıksam mı?" diyor. Yunus Emre'nin bu çıkışına sinirlenen Acun Ilıcalı ise sert bir dille tepki gösteriyor, "Sen bir dinle beni. Kendini nerede zannediyorsun? 50 kere ceza yemişsin hâlâ susmuyor musun? Sen ne demek istiyorsun, açıkla bakayım. Bir şeyi söyleyeyim mi sana? Senin iyileşme şansın yok, düzelme şansın yok! Biz de bu sıkıntıyı çekmek zorunda mıyız sanıyorsun?"
Acun Ilıcalı'nın bu sözlerinin ardından Yunus Emre'nin diskalifiye olup olmayacağı, yeni bölümde belli olacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.