Wanda Nara ve Paris Hilton birbirine girdi

Tartışma, Paris Hilton'un yeni albümü "Bad Bitch Academy"yi duyurmasıyla başladı. Hilton'un albüm adının, Wanda Nara'nın 2023'te çıkardığı ilk şarkısı "Bad Bitch"e benzer olması, tartışmaları alevlendirdi.

Gerilim, geçen yıl Paris Hilton'un doğum günü sonrasında Mauro Icardi'nin Paris Hilton ile sosyal medyada dostça etkileşimlerde bulunmasıyla arttı. Bu etkileşimlerin, Wanda Nara'yı rahatsız ettiği ve rekabete dönüşen bir duruma neden olduğu düşünülüyor.

Wanda Nara, Instagram'da Paris Hilton'un yeni albümü için bir tanıtım paylaşmasının ardından esprili bir şekilde "Seni taklit etmeyi seviyorsun aşkım" diyerek hayranlarını desteklemeye çağırdı. Bu yorum, Nara'nın takipçileri arasında büyük destek gördü ve kavganın derinliğine dikkat çekti.