Wanda Nara ve Paris Hilton birbirine girdi

Tartışma, Paris Hilton'un yeni albümü "Bad Bitch Academy"yi duyurmasıyla başladı. Hilton'un albüm adının, Wanda Nara'nın 2023'te çıkardığı ilk şarkısı "Bad Bitch"e benzer olması, tartışmaları alevlendirdi.
Gerilim, geçen yıl Paris Hilton'un doğum günü sonrasında Mauro Icardi'nin Paris Hilton ile sosyal medyada dostça etkileşimlerde bulunmasıyla arttı. Bu etkileşimlerin, Wanda Nara'yı rahatsız ettiği ve rekabete dönüşen bir duruma neden olduğu düşünülüyor.
Wanda Nara, Instagram'da Paris Hilton'un yeni albümü için bir tanıtım paylaşmasının ardından esprili bir şekilde "Seni taklit etmeyi seviyorsun aşkım" diyerek hayranlarını desteklemeye çağırdı. Bu yorum, Nara'nın takipçileri arasında büyük destek gördü ve kavganın derinliğine dikkat çekti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.